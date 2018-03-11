Минутка ретро: "Лайза, береги себя" — история одного легендарного снимка

Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон

Нередко, казалось бы, самые обычные снимки становятся поистине легендарными. У них появляется своя история, своя судьба и даже своя тайна, а порой они и вовсе становятся отражением целой эпохи. В преддверии дня рождения Лайзы Миннелли (12 марта актрисе и певице исполнится 72 года) мы решили вспомнить об одном таком кадре, который сейчас уже вполне можно назвать историческим. Дело в том, что почти все его герои (кроме самой Миннелли), увы, уже умерли. Об истории этой фотографии, на которой запечатлены Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Ровно 30 лет назад, в марте 1988 года, в Нью-Йорке свою 44-ю годовщину отметил благотворительный фонд United Negro College Fund, который помогает чернокожим студентам оплачивать обучение в колледжах и университетах. На самом деле, сказать спасибо за этот исторический снимок можно королю поп-музыки Майклу Джексону. Именно ему удалось собрать вместе всех героев этой фотографии. Дело в том, что в тот вечер музыкант был награжден Степенью почетного доктора гуманитарных наук Фиск Университета, а также получил премию Фредерика Д. Паттерсона за борьбу с голодом и помощь неизлечимо больным детям во всем мире. Поздравить его с этими значимыми событиями и поспешили его друзья: Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли и Уитни Хьюстон.

Майкл Джексон

Майкл всегда был самым любознательным и интересующимся и, вероятно, самым интересным человеком, которого я знаю. Его любопытство и смелость безграничны, он интересуется абсолютно всем. Майкл не боится вызова, он не боится неизвестности. Он не приемлет "закрытую дверь". Он открывает, узнает, что стоит за ней, и извлекает уроки из этого,

— произнесла в тот вечер со сцены Лайза Миннелли.

Лайза Миннелли и Майкл Джексон

Лайза Миннелли, Майкл Джексон и Элизабет Тейлор

Актриса вообще была весьма дружна с певцом. Более того, Майкл Джексон даже познакомил ее с Дэвидом Гестом, за которого она в итоге вышла замуж (этот брак для актрисы стал четвертым) в марте 2002 года. Не пригласить на свадьбу популярного певца и своего близкого друга она, конечно, просто не могла.

Майкл Джексон и Лайза Миннелли

Майкл Джексон и Лайза Миннелли

Кстати, Элизабет Тейлор тоже появилась на этом торжестве — она с Миннелли также была в дружеских отношениях.

Она всегда была рядом. Мне будет не хватать ее до конца моих дней, но мне так повезло, что я ее знала,

— почтит через несколько лет память своей коллеги и подруги Лайза Миннелли.

Элизабет Тейлор и Лайза МиннеллиЭлизабет Тейлор и Майкл Джексон

Еще одна участница снимка 1988 года, Уитни Хьюстон, к слову, тоже была приглашена на свадьбу Миннелли, однако накануне торжества от приглашения она отказалась, сказав, что ей нужно записывать новый альбом. Впрочем, невеста на певицу не обиделась — все-таки подругами их назвать было нельзя, поэтому отсутствие Хьюстон на свадьбе Миннелли расстроило не сильно.

Лайза Миннелли и Дэвид Гест

Про этот легендарный снимок 1988 года, который, увы, не удалось повторить ни в 2002 году, ни позже, кстати, даже придумали шутку (впрочем, смеяться над ней не сильно-то и хочется). "Лайза, береги себя!" — так шутят про эту фотографию.

Завтра легендерной актрисе Лайзе Миннелли исполнится 72 года. И хотя заранее с днем рождения поздравлять не принятно, хочется ей без всякого повода пожелать крепкого здоровья и больших успехов.

Лайза Миннелли