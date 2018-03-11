На племянника Элизабет Херли напали на улицах Лондона

Неизвестные злоумышленники напали на племянника Элизабет Херли 21-летнего Майлза Херли на улицах Лондона. Парня госпитализировали с двумя ножевыми ранениями в спину. Как сообщают СМИ, вместе с Майлзом пострадал еще один мужчина.



Личности нападавших пока неизвестны. Злоумышленники вышли из машины и напали на двух мужчин. Нападение произошло недалеко от парка Баттерси на юго-западе британской столицы.

52-летняя Элизабет Херли на своей странице в Twitter прокомментировала случившееся в своем аккаунте Твиттер. Звезда поблагодарила медиков, которые занимаются лечением ножевых ранений юноши, а также стражей порядка и фолловеров в сети.

«Мой 21-летний племянник подвергся жестокому нападению в Лондоне в четверг вечером. Полиция и медицинская служба были на высоте. Спасибо за все ваши сообщения. Это ужасное время для него (Майлза – прим.ред.) и всей нашей семьи. Полиция ищет свидетелей,» – написала британская актриса.

Известно, что Майлз занимается модельным бизнесом. Он сотрудничает с модельным агентством и делает некоторые успехи: юноша был замечен на обложках и страницах глянца, снимался в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и других брендов.

Напомним, что в прошлом году Элизабет Херли стала настоящей матерью-героиней. Однажды отважная женщина спасла своего сына.. убив змею, готовящуюся ужалить ещё крохотного Дэмиэна. Голливудская актриса вспоминает об этом с ужасом, несмотря на то, что миновало уже много лет.

«Однажды мы были в Испании, и змея проникла в детскую комнату. Я заметила её, когда она была готова бросится на моего спящего сына, лежавшего в кроватке. Я схватила топор и отрубила ей голову. Запомните: никогда не вставайте между медведицей и её медвежонком» — рассказала Элизабет в недавнем интервсю.

Напомним, что отцом Дэмиэна, которому повезло уже отпраздновать своё пятнадцатилетие, является бывший возлюбленный актрисы миллиардер Стив Бинг.

Историю со змеёй, ставшей семейной легендой, помнит и Дэмиэн. В День матери он рассказал об этом на своей страничке в социальной сети и высказал благодарность человеку, который не только дал ему жизни, но и спас её.

Напомним, что крёстным отцом мальчика является голливудский актёр Хью Грант, который некоторое время состоял в любовных отношениях с Элизабет и сумел сохранить с ней близкие и дружеские отношения после расставания.