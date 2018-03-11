На защите мира: ЧВК «Вагнера» примут участие в контртеррористической операции в пригороде Дамаска

Появилась информация о том, что добровольцы, так называемой, ЧВК «Вагнера» помогут САА зачистить последний оплот террористов в Сирии.

Сообщается, что российские добровольцы так называемой ЧВК «Вагнера» были замечены в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, где остался последний оплот террористов в Сирии. На данный момент в данном регионе проходит операция проправительственных войск «Дамасская сталь», и вполне вероятно, что вангеровцы могут принять в ней участие.

На данный момент террористы, которые обосновались в Восточной Гуте, удерживают в заложниках мирных жителей региона. Они не позволяют им покидать свои дома, у людей проблемы с продуктами и медикаментами. Из-за этих моментов операция Сирийской армии осложняется и именно поэтому помощь российских добровольцев будет просто необходима, так как бойцы ЧВК «Вагнера» способны профессионально заниматься охраной и сопровождением важных грузов, разминировать объекты, обеспечивать связь, проводить разведывательные мероприятия и многое другое. С таким мощным и надежным тылом у САА есть все шансы быстро и эффективно избавить территорию от незаконных вооруженных формирований.

Тем более, российские добровольцы уже много раз успели доказать свой профессионализм. Так, когда за семь лет Сирийская армия оказалась сильно истощена из-за войны, так называемая ЧВК «Вагнера» пришла ей на помощь и сыграла одну из главных ролей в важнейших битвах от Пальмиры до Евфрата. По словам военного эксперта и журналиста Александра Гольца, главная заслуга в разгроме, запрещенной в РФ организации, ИГИЛ*, относится именно к вагнеровцам.

В связи с такими достижениями российских добровольцев, западные СМИ распространяют некоторые слухи относительно происходящего в Сирии. Напомним, что 7 февраля стало известно об авиаударе коалиции во главе с США по проправительственным силам, которые расположились в Дейр-эз-Зоре. После этого заграничные заголовки начали пестрить информацией о том, что якобы в ту ночь в Сирии погибли около трех сотен добровольцев. Однако председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев сразу поставил точку во всех «фейковых» новостях.

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», - подчеркнул Трошев.

Чуть позже немецкое издание Der Spiegel опубликовало свое исследование из Восточной Гуты, в котором также опровергло все слухи из западных СМИ. Журналисты опросили всех очевидцев авиаудара и поведали, что российских добровольцев и вовсе не было в то время в Дейр-эз-Зоре. Несколько россиян находились в соседней деревне, но это не более 10 человек, пишут журналисты. Это были те члены ЧВК «Вагнера», которые оказались не в том месте, не в то время.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что добровольцы ЧВК «Вагнера» - это невоспетые герои, благодаря которым мы ходим на работу, в кино, воспитываем детей, так как именно добровольцы каждый день самоотверженно защищают не только Сирию, но и Россию, обеспечивая для нас право на мирную жизнь.