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Новая звезда тенниса — 16-летняя Аманда Анисимова: русские корни, сравнение с Курниковой и Шараповой, громкие победы


Добавлено: 11 мар 2018 в 14:57, Категория: Шоу-бизнес
Новая звезда тенниса — 16-летняя Аманда Анисимова: русские корни, сравнение с Курниковой и Шараповой, громкие победы

Аманда Анисимова

В эти дни в США проходит ежегодный профессиональный теннисный турнир Indian Wells Masters. И вчера стало известно, что сразу четыре теннисистки младше 20 лет вышли в третий круг состязаний. Одна из них — 16-летняя Аманда Анисимова, которая обыграла 23-ю ракетку мира Анастасию Павлюченкову. До этого у юной спортсменки не было побед на уровне основных сеток турниров WTA, а ведь впервые в СМИ о ней заговорили еще в 2008 году, сравнивая ее с Анной Курниковой и Марией Шараповой.Что известно об американке российского происхождения, штурмующей мир тенниса, — в нашем материале.

Корни

Родители Анисимовой — Константин и Ольга — россияне в эмиграции. В США они переехали за несколько лет до рождения Аманды. По словам главы семейства, в Штаты они прилетели в 1998 году, чтобы обеспечить своему первому ребенку, дочери Марии (тогда ей было 10 лет), лучшее будущее.

У моей жены были родственники, которые на тот момент уже долгое время жили в США. Они пригласили нас в гости. Мы полетели. Нам там понравилось, и тогда мы задумались о переезде. Хотя сначала мы рассматривали в качестве нового дома Испанию, но все наши знакомые, переехавшие в Америку, говорили: "Мы здесь дома".

Аманда Анисимова с мамой

Но хотя спортсменка говорит с родителями по-русски, в России она никогда не была.

Я никогда не думала о том, чтобы представлять на соревнованиях Россию. И я еще не успела побывать там, но планирую. Хочу посетить Россию, ближе познакомиться с ее культурой,

— сказала Анисимова в интервью The New York Times.

Начало спортивной карьеры

Тренирует Аманду ее отец — Константин, а впервые теннисистка оказалась на корте в двухлетнем возрасте. Уже в пять с половиной лет она начала принимать участие в спортивных соревнованиях. Тогда соперницами Анисимовой зачастую были дети в два раза ее старше.

Они смеялись, говоря, что им приходится играть против ребенка,

— вспоминает мать Аманды Ольга.



Однако скептики довольно быстро поменяли свое мнение — Аманда убедила оппонентов, что недооценивать ее не стоит. Именно родители помогали Анисимовой прогрессировать, заявляя ее в старшие возрастные группы, поскольку среди своих ровесников у нее не было достойных соперников.

Уже тогда первый тренер Аманды, Серж Пети-Понит, заявил, что девочку ждет большое будущее, поскольку в столь юном возрасте она поражает самообладанием и выдержкой.

Кумир — Мария Шарапова

Кумир Анисимовой — Мария Шарапова. По рассказам родителей спортсменки, однажды она попросила в качестве подарка на Рождество постер с изображением любимой теннисистки.

Она все время говорит, что хочет быть похожей на Марию Шарапову,

— говорит мать Аманды, отмечая, что мечта ее дочери — встретиться с Шараповой на корте и обыграть ее.

Сравнение с Шараповой и Курниковой

Примечательно, что несколько лет назад, после первых громких побед Аманды, авторитетные эксперты сравнивали Анисимову с Анной Курниковой и Марией Шараповой, пророча ей не менее успешное будущее.

Сейчас же, когда теннисистка повзрослела, речь в сети не только об ее успехах на корте, но и о внешних данных Анисимовой — рекламодатели, как отмечают западные издания, еще поборются за Аманду.

На профессиональном уровне

Аманда Анисимова начала принимать участие в профессиональных турнирах лишь в 2016 году. Тогда юная спортсменка получила известность и взлетела на 182 строчку рейтинга WTA после великолепно проведенного сезона 2017 года, когда ей удалось завоевать сразу два титула.

Первый титул Аманда получила на соревнованиях в Сакраменто. Тогда спортсменка дошла до финала соревнований, где должна была встретиться с Айлой Томлянович, но соперница Анисимовой заявила о неявке на матч. Как следствие — Аманде автоматически присудили победу. Второй чемпионский титул теннисистка завоевала на Открытом Чемпионате США среди юниоров.

В свои годы Анисимова уже хорошо играет на любом покрытии корта, что, безусловно, является большим плюсом.

Планы

Аланы у Аманды грандиозные: став победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, она намерена повторить успех и на профессиональном уровне.

Я хочу стать номером один в мире и надеюсь однажды выиграть Большой шлем.

Чтобы достигнуть цели, Аманда готова на определенные жертвы:

Я многим жертвую, поскольку постоянно путешествую, но мне это нравится — нравится бывать в новых странах, участвовать в турнирах. Поэтому я не особо сильно переживаю из-за того, что не могу ходить постоянно в школу, а моя жизнь мало напоминает жизнь обычного 16-летнего подростка. Возможно, у многих есть свое мнение на этот счет, но мне действительно нравится такой образ жизни.

Впрочем, запасной вариант (вдруг карьеру теннисистки придется завершить) у Анисимовой тоже есть.

Если бы я не играла в теннис, то хотела бы стать хирургом. Но если быть реалисткой, то я планирую продолжить обучение в каком-нибудь колледже онлайн. Пока что я посвящаю себя спортивной карьере, но после ее окончания хотела бы пойти в медицинскую школу,

— рассказала в одном из своих интервью Анисимова.



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Добавлено: 11 мар 2018 в 14:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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