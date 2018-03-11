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Новый миропорядок: Конец эпохи, которой не было


Добавлено: 11 мар 2018 в 05:06, Категория: Новости на сегодня
Новый миропорядок: Конец эпохи, которой не было

В католической Италии во имя некой политкорректности снимают распятия, традиционно висевшие в школах, чтобы, Боже упаси, не задеть религиозные чувства детей мигрантов-учеников этих школ.

В Германии власти, вопреки здравому смыслу и чувству собственного достоинства, спускают на тормозах дела о насилии над немками со стороны мигрантов из исламских стран.

Совсем недавно в ряде европейских стран произошли многочисленные случаи террора, организованного теми же мигрантами. Кто о них сегодня вспоминает? Разве что выжившие жертвы и их близкие.

Такова реакция западноевропейских властей, вернее ее сознательное бездействие. Почему? А якобы во имя неких высших целей — спасения эфемерного нравственного авторитета либерализма и глобализации!

Не приходится удивляться, что в сложившейся ситуации реакцией населения стал повышенный интерес к политическим силам, проповедующим идеи крайнего национализма.

В Европе уже трудно найти страну, где бы националистические группировки не сделали мощного рывка, потеснив даже традиционные консервативные партии. Западные обозреватели с тревогой заявляют, что 2017-й фактически стал годом заката либерального порядка.

Как-то уж слишком неожиданно происходят изменения в политическом ландшафте западных стран. Впору вслед за персонажем горьковского романа «Клим Самгин» задать вопрос: «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?» Были на самом деле либерализм и глобализация?

Были, но лишь на уровне идей и придумок, в которые заставляли верить очень способные на выдумки некие американские стратеги. Придумки, которые помогали американским транснациональным компаниям распространять свое влияние по всему миру, а руководству США — держать руку на пульсе политических метаний их ближайших союзников.

Но как только стал терпеть поражение от азиатских стран американский бизнес (прежде всего от Китая), на сцену вышел Дональд Трамп с эпитетом «несистемный лидер» и фактически объявил, что Соединенные Штаты выходят из игры в либерализм и становятся сторонниками протекционистского курса и в политике, и в экономике.

Сегодня аналитики пытаются разгадать, кто же в реальности стоял за победой сорок пятого президента Соединенных Штатов. Их интересуют не конкретные политические силы, а политический, экономический и социальный портрет избирателей, отдавших предпочтение Трампу.

Тех, кто не имеет непосредственного выхода на средства массовой информации, которые контролировались в основном противниками Трампа.

Оказалось, что в числе основных избирателей Трампа были члены, вернее даже участники (поскольку организации как таковой пока еще не существует), нового националистического движения «альт-райтов» — «альтернативные правые», «новые правые».

Кто такие? Они не являются классическими правыми. В основном это сторонники Республиканской партии с ее традиционными ценностями.

Основные идеи альт-райтов: защита интересов белых в США, активная поддержка идеи о естественном неравенстве людей и стремление к тому, чтобы страной правила интеллектуальная элита из наиболее образованных, опытных и национально мыслящих людей европейского происхождения.

Они — за социальный консерватизм, отвержение идеологии, основанной на политкорректности и толерантности. Новые правые считают необходимым защитить традиционные моральные ценности и культурное наследие американского общества. Они призывают основное внимание обратить на решение «внутренних» проблем, отказываются от «глобалистской» внешней политики.

Новые правые являются сторонниками капитализма, но только того, что существовал в период «американской мечты», и критикуют капитализм «эпохи глобализма». Негативно относятся к системе государственного социального обеспечения, которая «плодит лентяев» и распространяет «иждивенческие настроения». Поддерживают христианскую религию и мораль.

Высказывают недоверие к современной американской политической системе. Не признают норм «политкорректности» и «толерантности», предпочитают прямо озвучивать собственные взгляды по любым вопросам. Активно используют Интернет для пропаганды собственных идей.

Зародилось это течение в США. Первое упоминание о нем относится к 2008 году, но в национальном масштабе оно консолидировалось организационно и политически лишь в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года.

Трамп привлек их своей позицией по поводу нелегальной иммиграции и жёсткой критикой «прогнившего истеблишмента». Новым правым импонировала жёсткая, напористая, уверенная манера ведения Трампом своей избирательной кампании, заявленный им приоритет в решении «внутренних» проблем и укрепления вооружённых сил.

Трамп в интервью The New York Times от 22 ноября 2016 года осудил движение альтернативных правых. Насколько искренним было это осуждение, пусть останется на его совести. Во всяком случае, он предпочел внешне дистанцироваться от этого движения ввиду того, что многие его члены принимали участие в расовых столкновениях с негритянским населением. Некоторые из них были сторонниками Куклус Клана, другие — идей Муссолини.

Тем не менее, один из наиболее видных представителей альтернативных правых Стивен Бэннон был назначен Трампом сначала руководителем избирательной кампании, а затем старшим стратегическим советником администрации президента и членом Совета национальной безопасности.

Эти должности он вскоре вынужден был покинуть из-за обвинений (надо полагать, небезоснавательных) в расизме, антисемитизме и сексизме.

Наряду с фактическим отказом ведущей западной державы от либеральных и глобалистских идей активно развивается практика экономического национализма — государственного вмешательства в рыночную экономику.

Исторический опыт западных стран по выходу из экономического кризиса свидетельствует о том, что добиться этого можно только благодаря твердому государственному вмешательству.

Вспомним экономический кризис 1929 года в США! Перелистаем страницы истории Германии. Как нацистское руководство выводило страну из глубочайшего кризиса после первой мировой войны!

Некоторые эксперты утверждают, что тот факт, что администрация Дональда Трампа взяла на вооружение неприкрытый экономический национализм, «указывает на ослабление привилегированного геоэкономического положения США.

Свидетельствами относительного упадка являются разрушение производственной базы США и сокращение превосходства в инновациях, создание альтернативных торговых коридоров, неподконтрольных США, а также появление альтернатив Бреттон-Вудским институтам и доллару США».

Экономический национализм, взятый на вооружение ведущей западной экономикой, не может остаться без последствий для остального мира. Для элементарного выживания все остальные страны будут вынуждены также прибегнуть к практике экономического протекционизма. Думается, что сегодня никто не сможет уверенно предсказать, какой мир зародится в этом националистическом бульоне.

Ясно пока одно: этот мир будет ностальгировать по тому порядку, что существовал в период XIX — ХХ вв. вплоть до Ялтинской конференции, тогда, разумеется, тоже существовало право сильного, но при этом страны заключали между собой договоры и следовали им.

Сегодня мы прощаемся с недолговечной эпохой либерального порядка и глобализма, такой короткой, что кажется, что ее вообще не было. За ней, как уже видим, следует эпоха глобального разрушения международного права — утверждения как единственного способа международных отношений права сильного.

Самое печальное в этом, что такой миропорядок может опираться только на сильную армию, поддерживаемую сильной экономикой, и на военно-политический диктат. Своего рода некий ядерный первобытно-общинный строй на новом витке общественного развития.

Главное, чтобы новый миропорядок не окончился новой мировой войной.

А тут и Энштейн с его знаменитой фразой: «Я не знаю, каким оружием человек будет вести третью мировую войну, но четвертая будет с палкой и камнем».

И кто его тянул за язык?!

Сергей Кузнецов



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Добавлено: 11 мар 2018 в 05:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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