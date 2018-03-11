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Опубликована полная версия интервью Путина телеканалу NBC


Добавлено: 11 мар 2018 в 00:07, Категория: Политика
Опубликована полная версия интервью Путина телеканалу NBC

Сайт президента России опубликовал полную запись интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Собеседницей главы государства стала телеведущая Меган Келли. Разговор записывался два дня – 1 и 2 марта, в Москве и Калининграде.

Тема, которой интервьюер уделила наибольшее внимание, стали выборы в США, состоявшиеся более года назад, также обсуждались отношения между двумя странами, война в Сирии, новейшее российское оружие.

Путин ответил и на вопрос о самом большом на посту президента достижении:

«Самое большое достижение – это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности.

И в то же время из того, что не сделано до конца, – это то, что за чертой бедности у нас ещё живёт слишком много людей. Нам нужно убирать эти «ножницы» между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов.

У нас в начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тысяч почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная, материнская – почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас сейчас самый большой темп роста продолжительности жизни.

Многое изменилось в экономике. Но нам не удалось решить главную задачу в экономике, мы не поменяли так, как нам нужно ещё, структуру самой экономики. Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда, но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем. Дело в том, что у нас и не было возможности пока решить эту задачу, потому что до сегодняшнего момента у нас не были созданы ещё макроэкономические условия для конкретных действий по этим направлениям.

У нас в начале пути инфляция была под 30 процентов, сейчас она 2,2. Растут золотовалютные резервы, у нас стабильная макроэкономика. Это как раз даёт нам шанс сделать следующий шаг и в направлении повышения производительности труда, и в привлечении инвестиций, в том числе частных, и в изменении структуры экономики.

Это я Вам говорю крупными блоками. Есть ещё конкретные направления, включая современные технологии и искусственный интеллект, цифровизацию, биологию с медициной, геномные исследования и так далее».



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Добавлено: 11 мар 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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