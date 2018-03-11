«Опять к России на поклон?»: Запад заставил Украину обратиться за помощью к Москве

«Опять прибежите к России на поклон?»: Запад вынуждает Украину обратиться за помощью к Москве. В очередной раз МВФ пообещал Украине, что диалог с ней по поводу выделения нового транша продолжится. Об этом заявил Джерри Райс, директор пресс-офиса МВФ.

Он подчеркнул, что организация продолжает контакты с Киевом по поводу выделения нового транша. Как отмечается, на днях Украину посетила целая группа специалистов из МВФ, которые обсудили некие «технические вопросы». Создание антикоррупционного суда, в частности.

Райс пообещал: дискуссия по вопросу выделения денег Украине продолжится и дальше. Однако стране необходимо провести реформы, дабы полностью соответствовать всем критериям, принятым в фонде.

При этом, денег Киеву вновь не дали. Более того, не была названа примерная дата, когда это случился. Затруднился Джерри Райс также с ответом на вопрос, когда Украину посетит оценочная миссия МВФ, которая даст ответ на вопрос предоставят кредит Киеву или нет.

Россияне, как пишет источник, дали один совет государству-соседу. До Евромайдана единственным способом у Киева «занять до получки» являлась как раз Россия. Ее возможностями пользовался Виктор Янукович. Причем Москва не требовала от Киева повысить для населения цены на газ, провести реформы, создать какие-либо суды.

Интернет-пользователи прокомментировали ситуацию.

Как считает автор статьи, западные институты и организации старательно рассказывают Украине, как нужно жить, но при этом ничего существенного Киеву не дают. На этом фоне становится странным следующее действо НАТО: перемещение Украины в группу «стран-аспирантов».

Однако радость украинцев была недолгой. Спустя несколько часов после столь «исторической перемоги» выяснилось: официального статуса «страна-аспирант» у НАТО вообще не существует.