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Оставьте четверные мужикам


Добавлено: 11 мар 2018 в 15:28, Категория: Спорт
Оставьте четверные мужикам
В субботу российская фигуристка Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров в Софии впервые в истории исполнила два разных прыжка в четыре оборота в произвольной программе. Об уникальном достижении - а точнее, о целесообразности покорять такие высоты 13-летним девочкам - рассуждает в своем блоге "Крюки и выкрюки" выпускающий редактор РИА Новости Андрей Симоненко.

Достижение Трусовой - не единственное примечательное для российского фигурного катания событие, произошедшее в Софии. Во всех четырех дисциплинах победу в чемпионате мира среди юниоров одержали представители отечественной школы. Но такое в истории уже было - последний раз в 1996 году. А вот то, что сотворила Трусова, не делал никто и никогда.

Она чисто исполнила в произвольной программе два разных прыжка в четыре оборота - сальхов и тулуп. До этого 13-летней ученице Этери Тутберидзе покорялся только сальхов - на недавнем Финале Кубка России, а еще раньше она исполняла этот прыжок с недокрутом.

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Но увы, радоваться произошедшему от всей души, не буду врать, не могу. Мешает висящая перед глазами запись проката Трусовой в том самом Финале Кубка, где ей впервые покорился чистый четверной сальхов.

Посмотрите ее и вы - и увидите, как страшно Саша падает с четверного тулупа. Если бы ей не удалось в последний момент подставить руки под подбородок, сейчас бы она не стояла на пьедестале почета с золотом юниорского первенства мира, а лежала бы в больнице, в лучшем случае с сотрясением мозга.

Да, я понимаю, что спорт не стоит на месте, что это в человеческой природе - шагать в неизведанное. Я восхищаюсь работой Этери Георгиевны и ее команды, и, конечно же, вижу, что в группе есть спортсменки, не только делающие ставку на технику - как новая чемпионка мира среди юниоров Трусова или олимпийская чемпионка Алина Загитова, но и гармонично сочетающие прыжки с артистизмом. Такие, как серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева или занявшая на юниорском первенстве мира второе место Алена Косторная. Их катание завораживает.

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И тем четче приходит осознание того, что фигурное катание не должно быть акробатикой. Если разрешены детские четверные прыжки, давайте разрешим и запрещенные ныне сальто. Тем более что они, как говорят те, кто их делает, не сложнее обычного двойного тулупа.

Фигуристы, делающие ставку на прыжки (их часто называли обидными прозвищами - например, "летающими табуретками"), существовали всегда. Но за все годы своего существования отечественная школа олицетворяла собой именно артистическую сторону этого вида спорта. Может быть, я воспитан слишком консервативно. Может быть, на слишком уж неокрепший мозг пришлись сказанные году в 2000-м, первом в моей работе в фигурном катании, слова будущего олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе о том, что "фигурное катание - это не фигурное прыгание". Может быть, слишком чувственен для тогда еще молодого восприятия был артистизм первой российской чемпионки мира 1999 года Марии Бутырской. Но я действительно не понимаю, для чего вообще тогда нужны костюмы, музыка, хореография, если сейчас девочка встает в стартовую позу, разбегается по кругу, делает первый четверной, разбегается по кругу, делает второй четверной, и только потом, через 40 секунд, начинает исполнять саму программу?

Травмоопасность четверных элементов для девушек - не пустой звук. Уже есть в печальной летописи изучения четверных выбросов тяжелые травмы китаянки Суй Вэньцзин (частичная потеря зрения) и нашей Натальи Забияко (ухудшение слуха). Стоит ли риска изучение четверных прыжков для 12-13-летних девочек, у которых еще, извините за банальность, вся жизнь впереди? И которые к тому же ввиду малолетства не чувствуют страха и не осознают ответственности? Мне кажется, этот вопрос как минимум должен стать предметом экспертной дискуссии.

Фигуристка Алина Загитова: я до последнего держала себя в твердом кулаке на Олимпиаде

Несколько дней назад на просторах интернета появилась информация об обсуждении поправок к правилам, которые Международный союз конькобежцев может принять уже нынешним летом. Информация неофициальная, но если ей верить, то среди поправок, в частности, "привет" Загитовой - введение нового компонента, учитывающего распределение прыжков в программе. Если эту поправку примут, за насыщение прыжками второй половины проката оценку будут снижать. Плюс обсуждается вопрос, сохранять ли вообще бонусы за прыжки во второй части программы.

Но что самое важное, на мой взгляд - в планах снизить "стоимость" четверных прыжков в баллах на 10 процентов. Таким образом, у фигуристов будет меньше мотивации вставлять в программы недоученные четверные с "запланированным" падением. Но мужиков эта поправка от покорения новых рекордов все равно не остановит. А вот девочек, как мне кажется, остановить надо. Оставьте, пожалуйста, четверные прыжки сильному полу и вспомните, что вы - не прыгуньи, а фигуристки. И несите зрителям красоту, а не рекорды.



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Добавлено: 11 мар 2018 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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