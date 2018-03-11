Платить и плакать: что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком?

Во-вторых, планы по приватизации газотранспортных сетей, предусмотренные Энергетической хартией ЕС, к которой присоединилась Украина, предполагают приход на украинский рынок европейских трейдеров, которые будут руководствоваться европейскими правилами ценообразования. Уже с 1 апреля цена на газ для населения будет определяться по цене немецкого газового хаба сроком на год.

Соответственно, динамику тарифов украинским семьям просчитать будет практически невозможно. Украинское фото Тарифный удар. За газовую переплату заплатят все И, наконец, рост тарифов продиктован соглашениями Украины с МВФ, который постоянно требует в качестве условий предоставления новых кредитов повышение тарифов на газ для населения.

Проблема вовсе не в особой кровожадности кредиторов. Их задача — обеспечить прибыльность «Нафтогаза» и возможность государства рассчитываться по внешним долгам. Самым беззащитным, безусловно, является конечный потребитель.

Но «виноват», конечно, же «Газпром», а никак не ассоциация с ЕС, МВФ и правительство. Как заявила на днях официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, «украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям». Все согласны мерзнуть и далее ради того, чтобы удостоиться похвалы США?