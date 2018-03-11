Польша решила оградиться от России забором из-за свиной чумы

Польский сейм обсудит законопроект о возведении забора на восточной границы государства для борьбы с распространением африканской чумы свиней, сообщает портал Agropolska.

Законопроект предусматривает возведение ограждения из оцинкованной сетки высотой 2 метра и протяженностью 1173 километра, вдоль границы Польши с Белоруссией, Украиной и Россией. В случае принятия документа строительство начнется в 2018 году и продлится до 2020 года. Финансирование, предусмотренное законопроектом, предполагает выделение из бюджета Польши более 109 тысяч злотых (около 32 тысяч долларов) на каждый километр забора.

В настоящее время проект закона находится на этапе обсуждения в комиссии сейма.

Ряд экспертов, мнения которых приводят СМИ, убеждены, что возведение ограждения не поможет в борьбе со свиной чумой, поскольку инфекция уже проникла на территорию Польши — больных особей обнаруживали еще в феврале 2014 года, с тех пор поголовье зараженного скота оценили в 1,5 тысячи особей.