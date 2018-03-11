Пресс-секретарь главы «Яблока» опровергла составление протокола

Пресс-секретарь председателя партии «Яблока» Эмилии Слабуновой Татьяна Бибина опровергла сообщения о том, что на Слабунову составили в отделе полиции протокол об административном правонарушении, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь Слабуновой рассказала, что председателя «Яблока» задержали полицейские в Останкинском районе Москвы — там проходил митинг жителей, протестующих против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В пресс-службе столичного главка МВД вслед за этим заявили, что в отношении председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение установленного порядка проведения митингов».

Однако Бибина заявила: «Только что отпустили, взяли объяснение. Протокол не составляли на Эмилию Слабунову».