Путин обвинил США в финансировании госпереворота в Украине

Президент Россия Владимир Путин подтвердил в интервью американскому телеканалу NBC, что сейчас Москва и Вашингтон не являются союзниками и настроены враждебно друг к другу.

Так, на вопрос журналистки, согласен ли Путин, что Россия и США сейчас не союзники, он отметил: «К сожалению, нет. Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас».

Кроме того, он указал, что не знает, зачем Штаты ввели антироссийские санкции и задал встречный вопрос про Украину и американские ракеты на границе: «А зачем вы способствовали государственному перевороту в Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?» .

При этом Путин добавил, что США и России нужно «спокойно поговорить и разобраться».