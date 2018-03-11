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Региональным инспекторам по охране окружающей среды разрешат рассматривать административные дела


Добавлено: 11 мар 2018 в 21:08,
Региональным инспекторам по охране окружающей среды разрешат рассматривать административные дела

Государственных инспекторов субъектов Федерации в области охраны окружающей среды могут наделить полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внёс Госсовет Республики Татарстан.

В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях дела о преступлениях в сфере охраны окружающей среды могут рассматривать главный инспектор РФ, его заместители, старшие инспектора, а также главные и старшие госинспектора регионов. Таким образом, госинспекторы не вправе самостоятельно привлечь правонарушителя к административной ответственности. В результате, как правило, рассмотрение дел затягивается.

При этом практика в областях, где госинспектору разрешили рассматривать материалы об административном правонарушении, доказала эффективность, указывают региональные депутаты.

«Анализ административных материалов показал, что, имея возможность на месте выявления правонарушения выносить постановления по делу об административном правонарушении, государственные инспектора работали бы более результативно и оперативно, а правосознание граждан вышло бы на более цивилизованный уровень, что привело бы к уменьшению количества правонарушений», — пояснили необходимость изменений в Госсовете Татарстана.

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Добавлено: 11 мар 2018 в 21:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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