Регионы начнут обеспечивать право граждан на получение высшего образования

Органы власти субъектов Федерации могут наделить полномочиями по обеспечению права россиян на обучение в федеральных организациях высшего образования. Соответствующий проект закона на рассмотрение Госдумы внесло Госсобрание Республики Саха (Якутия). Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». Читайте по теме

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«Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом участия в организации предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе высшего образования в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — говорится в пояснительной записке.

Региональные депутаты отмечают, что принятие поправок позволит субъектам РФ «устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с участием в обеспечении организации предоставления на конкурсной основе высшего образования в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».

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