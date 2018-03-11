Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Ласса в Гане

Россиян попросили учитывать при планировании поездок информацию о возможной вспышке лихорадки Ласса в Гане. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

«В феврале 2018 года Минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки лихорадки Ласса в стране… Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 1 февраля 2018 года Минздрав Ганы подтвердил факт смерти человека из-за болезни Ласса. Диагноз был подтверждён лабораторно. В службе отметили, что в настоящее время все медики, контактировавшие с умершим пациентом, находятся под наблюдением. Кроме того, изучаются контакты больного до поступления в медицинскую организацию.

Ранее лихорадка Ласса уже распространилось в нескольких странах Западной Африки. По данным Роспотребнадзора, только в Нигерии ей заболело более 300 человек, 31 из которых умерли.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. Ранняя диагностика болезни затруднена из-за отсутствия специфических симптомов. Как правило, характеризуется поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом и геморрагическим синдромом.

Передаваться лихорадка Ласса может через еду или предметы обихода, загрязнённые испражнениями грызунов. Также заболеть можно при близком контакте с инфицированным человеком в лабораторных условиях.

Вакцины от инфекции до сих пор не разработано. Лихорадка характеризуется тяжёлым симптоматическим лечением и высоким процентом летальных исходов: в среднем погибает один процент, среди госпитализированных — 15 процентов. Длительность протекания болезни составляет от одной до четырёх недель.

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