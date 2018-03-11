Российский велогонщик Закарин поднялся на 17 мест в рейтинге Мирового тура

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер поднялся на 125 мест и расположился на втором месте в рейтинге Мирового тура после того, как выиграл многодневную гонку "Париж - Ницца", россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) поднялся на 17 строчек, сообщается на сайте Международного союза велосипедистов.

Солер в воскресенье одержал победу в гонке "Париж - Ницца" и набрал 545 очков, испанец сместил со второй строчки соотечественника и товарища по команде Алехандро Вальверде (515). Ставший третьим по итогам гонки "Париж - Ницца" испанец Горка Исагирре (Bahrain-Merida, 500) переместился на четвертое место.

Закарин, который занял 16-е место в общем зачете французской многодневки, имеет в своем активе 50 очков и находится на 69-й строчке в рейтинге. Лидером рейтинга остался южноафриканец Дэрил Импи из команды Mitchelton-Scott (800).

В командном зачете на первое место вышла австралийская Mitchelton-Scott (1691), которая обошла бельгийскую Quick-Step Floors (1426), замыкает тройку немецкая Bora-Hansgrohe (1263).