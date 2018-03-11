«Русские идут — все остальные прячутся!» — казаки разогнали украинских националистов в Сиднее (ФОТО, ВИДЕО)

Представители русского казачьего войска сорвали в Сиднее мероприятие украинских националистов, которые до сих пор считают Крым территорией Украины.

Представители организации «Посольский Австралийский отдел забайкальского казачьего войска» решили «проинспектировать» в Сиднее мероприятие местных украинских националистов — «Крым украинский».

По словам атамана казаков Семёна Бойкова, одной из целей визита к «бандерлогам» было напомнить, чей Крым: «наш — был, есть и будет».

Осуществить задуманное не удалось, поскольку наиболее активные участники проукраинского мероприятия предпочли не дожидаться «инспекторов» и рассредоточились по району, прилегающему к зданию, в котором планировалось собрание.

«Русские идут — все остальные прячутся!» — прокомментировал ситуацию один из казаков.