«Самое сложное в политике – быть президентом России». Вышел новый фильм о Путине

Журналист Андрей Кондрашов создал документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Сегодня работу представили для зрителя.

«Я всегда говорил, что есть две должности, которые я бы никогда не хотел занимать. Одна – это место папы Римского, а другая – место президента России, - признался в картине экс-канцлер Германии Герхард Шредер. - Необходимость держать воедино эту огромную страну – определённо самое сложное, что можно представить в политике».

Собеседниками автора фильма также стали друзья юности главы государства, премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, топ-менеджер ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, немецкие политики и другие.