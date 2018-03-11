Серена Уильямс стала соперницей Винус Уильямс по третьему кругу турнира в США

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Уильямс во втором круге нанесла поражение голландке Кики Бертенс (29-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался чуть менее двух часов. В первом сете американка уступала со счетом 1:3 и 3:5, но смогла довести игру до тай-брейка.

Соперницей Серены по третьему кругу станет ее старшая сестра Винус Уильямс (8-й), выбившая из борьбы румынку Сорану Кырстю. Счет личных встреч американок – 17-11 в пользу Уильямс-младшей.