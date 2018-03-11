Шаг США и экстренное обращение ополчения к ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Донбасс, последние новости сегодня – 11 марта. Представитель МО ДНР Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс военной делегации из США и Канады. В ДНР располагают данными о том, что в скором времени украинские силовики предпримут попытки по дестабилизации ситуации в зоне военного противостояния.

Эдуард Басурин отметил, что иностранная делегация во главе с представителем тренировочной миссии американских Сил специальных операций ВС США проводят инспекцию на территориях, подконтрольных ВСУ на мариупольском направлении, а также в штабе оперативно-тактической группировки «Донецк».

Прибытие иностранных специалистов, которые специализируются на проведении особо важных военных операций, еще раз подтверждает имеющиеся данные о планах в Киеве по дестабилизации ситуации в зоне конфликта, отметил представитель Минобороны ДНР.

В связи с этим Эдуард Басурин выступил с обращением к солдатам ВСУ. Он отметил, что «взывать к разуму украинских генералов и политиков бессмысленно, это подтвердил опыт четырехлетней войны».

«Поэтому обращаюсь к простым военнослужащим ВСУ, которых намерены втянуть в новую авантюру. Знаю, вы сейчас меня слышите. Вас намерены бросить в очередную кровавую мясорубку, итог которой является предрешенным и будет таким же, как и во всех предшествующих провальных операциях», - сказал представитель силового ведомства ДНР.