Собчак опубликовала «реальную статистику ФСО» по выборам-2018

Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в своем инстаграме заявила, что ФОМ и ВЦИОМ (Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения) публикуют статистику по электоральным предпочтениям опрошенных россиян, которая не соответствует действительности.

Собчак указала, что по данным ФОМ и ВЦИОМ «за Жириновского и Грудинина (готовы проголосовать из числа участников опроса — прим. редакции) стабильно 7/8 процентов, а у всех остальных около нуля». Журналистка убеждена: «Излишне говорить, что публикуемая статистика - это просто инструмент управления общественным мнением. Власть гонит всех недовольных в ложную концепцию: мол, если вы хотите продемонстрировать недовольство — голосуйте за КПРФ и ЛДПР».

В противовес результатам опросов, которые приводят ФОМ и ВЦИОМ, Собчак опубликовала скриншот из Telegram-канала «ОПЕР Слил», которую назвала «Реальная статистика ФСО, утекшая из закрытых источников». По утверждению Собчак, эта «реальная статистика» подтверждает «и наши собственные опросы», а именно: «Нас больше семи процентов — и это только тех, кто готов отдать свой голос за Собчак, а вместе с Явлинским — больше десяти!».

СРОЧНО!!о публикуемой социологии ФОМ и ВЦИОМ. За Жириновского и Грудинина стабильно 7/8 процентов, а у всех остальных около нуля. Излишне говорить, что публикуемая статистика - это просто инструмент управления общественным мнением. Власть гонит всех недовольных в ложную концепцию: мол, если вы хотите продемонстрировать недовольство - голосуйте за КПРФ и ЛДПР. Благодаря этому 10% по стране, а в крупных городах до 30% граждан, разделяющих либеральные ценности, должны выбирать между коммунистами-сталинистами и клоунами, либо просто не ходить на выборы. Ведь ко всем, кого меньше 10 процентов, власть относится как к статистической погрешности. И поэтому тех, кто #противвсех нужно держать около нуля. За неделю до выборов нас снова будут кормить ВЦИОМовскими сказками. А теперь посмотрите внимательно на картинку ?. Реальная статистика ФСО, утёкшая из закрытых источников в telegram-канал ОПЕР Слил, подтверждает и наши собственные опросы. Нас больше семи процентов - и это только тех, кто готов отдать свой голос за Собчак, а вместе с Явлинским - больше десяти! Мы есть, мы существуем - это надо просто показать! #противвсех

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 11, 2018 в 1:04 PST

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса, посвященного предстоящим президентским выборам. Примерно 69% респондентов заявили, что намерены голосовать за действующего президента России Владимира Путина. Отдать голоса за кандидата от КПРФ Павла Грудинина готовы 7% участников опроса. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразили желание голосовать 5% опрошенных. Проголосовать за Ксению Собчак планируют 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина – менее 1%.

До того опрос об электоральных предпочтениях россиян провел Фонд «Общественное мнение». На момент проведения опроса за Владимира Путина хотели отдать свои голоса 63,5% опрошенных, за Владимира Жириновского — 7,3%, за Павла Грудинина — 6,2%, за Ксению Собчак — 1,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 1%.