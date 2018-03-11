Собчак жестко ответила Климкину: «У кого из нас шизофрения?»

Аннексия Крыма — беззаконная, в нарушениях прав человека в Крыму повинны российские власти, при этом Украина мешает «единственному российскому политику, поддерживающему ее национальный суверенитет, посетить страну в соответствии с законами».

Такое заявление сделала кандидат в президенты РФ и телеведущая Ксения Собчак. При этом она подчеркнула, что обращалась с письмом с просьбой разрешить поездку в аннексированный Крым в Государственную миграционную службу Украины.

Собчак подчеркнула: «В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы».

При этом ответ Климкина, назвавшего желание законного въезда «для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории» политической шизофренией, Собчак считает «удивительным».

Она уточнила: «Украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?».