Спикеры парламентов стран Балтии объявили «Северный поток — 2» угрозой

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) в перспективе представляет угрозу энергетической независимости Европейского Союза. Документ опубликован на сайте литовского сейма.

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис заявил, что хотя проект газопровода «подается как коммерческий», тем не менее является политическим инструментом: «Мы считаем, что это геополитический проект, основанный на политическом решении России отказаться от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через Nord Stream 2».

Ранее опасения в связи со строительством «Северного потока — 2» высказали в высших эшелонах власти Польши. Глава польского кабмина Матеуш Моравецкий назвал проект очень опасным для Европы, противоречащим принципу диверсификации поставок газа в ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко объявил «Северный поток — 2» инструментом давления в достижении геополитических целей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2», проложенный по дну Балтийского моря, должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов.