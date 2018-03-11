Связисты ЦВО отработали установку каналов защищенной связи с помощью цифровых радиорелейных станций

Связисты бригады управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) во время занятий по боевой подготовке установили каналы защищенной связи для соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарской области.

В ходе практических занятий военнослужащие с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ обеспечили беспрерывную и защищенную связь между мотострелковыми, танковыми, ракетными и артиллерийскими подразделениями, которые проводят занятия на полигонах.

Также связисты отработали задачи по быстрому развертыванию каналов видеоконференцсвязи между подразделениями в полевых условиях.