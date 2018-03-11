Свыше 300 нелегальных мигрантов спасли ВМС Ливии

Военно-морские силы Ливии спасли 10 марта 335 человек в Средиземном море.

Это представители африканских и арабских стран. Для их спасения провели три спасательные операции. Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВМС Аюба Касима.

Всем, кто в этом нуждался, оказали необходимую медпомощь. Затем их отвезли в департамент по борьбе с незаконной миграцией в Триполи.

Зачастую из стран Африки люди добираются до Ливии, пересекая Сахару на грузовиках. Не все доезжают до конечной цели. Кто все-таки смог добраться, старается уплыть в европейские страны. Однако очень часто происходят крушения лодок.