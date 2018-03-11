Технический директор клуба: Слуцкий мог выбрать любой вариант, но предпочел "Витесс"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский тренер Леонид Слуцкий мог возглавить любую команду, но предпочел "Витесс", заявил технический директор нидерландского футбольного клуба Марк ван Хинтум.

По данным СМИ, экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Слуцкий достиг договоренности о заключении контракта с "Витессом", выступающим в высшей лиге Нидерландов. Предполагается, что 46-летний российский специалист сменит у руля "Витесса" Хенка Фрейзера, который покинет команду по окончании сезона.

"Его кандидатура была выдвинута в нашем наблюдательном совете, - сказал ван Хинтум, которого цитирует Telegraaf.nl. - Без наших связей было бы невозможно пригласить в команду человека с таким именем. Не только потому, что это дорого, но и потому, что, я убежден, у него были и другие предложения. Он мог возглавить любой клуб. Мы рады, что он предпочел "Витесс".

"Слуцкий - хороший тренер со значимыми карьерными достижениями. Он добился успеха на высшем уровне. По этой причине мы выбрали его. Я не знаю, почему люди должны удивляться нашему решению. Почему мы всегда должны назначать голландцев? Хорошо когда-нибудь прервать эту традицию. Слуцкий возглавлял сборную России, трижды привел ЦСКА к чемпионству. Кроме того, он отлично говорит по-английски, Дик Адвокат хвалил его", - добавил ван Хинтум.

Последним местом работы Слуцкого был клуб второго по силе английского дивизиона "Халл Сити", который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.