Три четверти опрошенных россиян решили идти на выборы

Около 74% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), точно намерены пойти на выборы президента РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале ВЦИОМ.

Опрос был проведен 5-7, 9 марта 2018 года среди четырех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.

Примерно 69% респондентов заявили, что намерены голосовать за действующего президента России Владимира Путина. Отдать голоса за кандидата от КПРФ Павла Грудинина готовы 7% участников опроса. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского выразили желание голосовать 5% опрошенных. Проголосовать за Ксению Собчак планируют 2%, за Григория Явлинского — 1%, за Сергея Бабурина — 1%, за Бориса Титова — менее 1%, за Максима Сурайкина – менее 1%.

Ранее опрос об электоральных предпочтениях россиян провел Фонд «Общественное мнение». По его данным, 64,3% респондентов совершенно точно примут участие в выборах 18 марта. На момент проведения опроса за Владимира Путина хотели отдать свои голоса 63,5% опрошенных, за Владимира Жириновского — 7,3%, за Павла Грудинина — 6,2%, за Ксению Собчак — 1,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 1%.