Украинский националист Дмитрий Ярош заявил о планах захвата российских территорий – СМИ

Дмитрий Ярош, одиозный украинский националист, бывший руководитель запрещенной законом РФ экстремистской организации «Правый сектор»*, основавший «Украинскую добровольческую армию»* (также запрещена законом РФ), заявил о том, что Незалежная обладает потенциалом, который позволяет ей захватить территории России.

Как сообщает РИА Новости, об этом Ярош заявил в эфире украинского телеканала ZIK.

Для начала, говорит националист, Украине необходимо отвоевать Крым и одержать победу в Донбассе. Затем, заявляет он, можно подумать и о захвате территорий соседнего государства – РФ. Ярош упомянул Кубань, Донщину (Ростовская область), Воронеж.

Напомним, лидер националистов и ранее делал подобного рода одиозные заявления.