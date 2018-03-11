В Азербайджане в ходе ДТП пострадали 19 школьников

В Азербайджане девятнадцать школьников пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Отмечается, что авария произошла на участке дороги Мингячевир-Бахрамтепе, где микроавтобус «Вито» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-53».

Все дети, находящиеся в микроавтобусе, были 2003 года рождения. По информации. они ехали на выпускные экзамены. 14 пострадавших сразу были помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. Чуть позже восемь из них были отпущены после оказания первой медицинской помощи из-за незначительных травм. Шестеро получили травмы различной степени тяжести и продолжают лечение. Состояние двоих оценивается как тяжелое.