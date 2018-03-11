В Пентагоне скептически отнеслись к словам Путина о «новых» ракетах

Громкие заявления президента России Владимира Путина о взятии на вооружение новых ракет и о том, что они якобы могут обойти американские системы противовоздушной обороны, не имеют под собой никаких оснований.

Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис, который скептически оценил возможности оборонно-промышленного комплекса РФ. Мэттис отметил: «Я просто скажу вам, что не увидел никаких изменений в российском военном потенциале, и обо всех этих ракетах было известно еще несколько лет назад».

Он добавил, что «новое» российское оружие не изменило «военный баланс» и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.