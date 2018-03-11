В Воздушно-десантных войсках завершена разработка современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки

В 2017 году завершена разработка и спланирована поставка в войска нового современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки (УТК-ВДП), предназначенного для обеспечения первичной подготовки личного состава к реальным условиям десантирования с парашютными системами специального назначения.

Новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий парашютиста после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.

Основные преимущества современного комплекса — его безопасность и качественно новый уровень подготовки десантников, а также эффективная имитация большинства опасных (нештатных) ситуаций. Тренировки на нем позволяют вырабатывать у обучаемых правильную (скоординированную) визуальную и моторную память, благодаря реалистичной визуализации и адекватности реакции виртуального парашюта на действия обучаемого.

Занятия на новом тренажере формирует правильные реакций на движение в воздухе, что позволит парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке отработать свои действия при прыжке в составе группы, уменьшив тем самым временя эксплуатации самолетов и вертолетов.