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» » В Воздушно-космических силах проведено более 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню

В Воздушно-космических силах проведено более 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню


Добавлено: 11 мар 2018 в 01:56, Категория: Общество
В Воздушно-космических силах проведено более 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню

В Главном командовании Воздушно-космических сил, объединениях, соединениях и воинских частях ВКС проведено более 100 мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

Наиболее масштабные из них прошли в Центральном офицерском клубе ВКС, командованиях дальней и военно-транспортной авиации, объединении противовоздушной и противоракетной обороны, объединении ВКС особого назначения, космодроме в Архангельской области, соединениях, дислоцированных в Московской, Саратовской, Амурской, Рязанской, Ивановской, Тверской, Оренбургской, Астраханской, Липецкой областях, а также в высших учебных заведениях ВКС в городах Воронеж, Тверь, Санкт-Петербург, Ярославль, Краснодар, Челябинск, Сызрань.

Всего в Воздушно-космических силах проходят службу более 7,5 тысяч женщин-военнослужащих и более 15 тысяч трудятся на должностях федеральных государственных служащих и гражданского персонала.



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Добавлено: 11 мар 2018 в 01:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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