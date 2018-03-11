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Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины


Добавлено: 11 мар 2018 в 00:22, Категория: Украина
Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины

Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она называет «нормальной ситуацией», однако, вместо этого получила обратное.

Специальный представитель США Курт Волкер заявил, что все изменило нападение на Украину, аннексия Крыма и оккупация украинского востока, которая продолжается и по сей день.

Волкер подчеркнул, что Россия получила «более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину».

По его мнению, эта тенденция «углубляется с каждым днем», а молодое поколение украинцев, для России потеряно окончательно, так как они «воспринимают ее как агрессора и оккупанта».

В то же время Волкер добавил, что в том случае, если Россия хочет достичь целей относительно влияния и приближения Украины к себе, «то начинать следует с вывода войск из Восточной Украины».



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Добавлено: 11 мар 2018 в 00:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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