Выбираем откатные ворота для дачи или гаража

Откатные ворота – это все более популярное веяние в индустрии оградительных конструкций. Они практичны, могут иметь различный дизайн, а также достаточно просты в использовании и монтаже. Современные откатные ворота с электроприводом могут включать в себя дополнительную систему освещения, калитку, систему дистанционного управления и другие составляющие.

Состоят ворота из простейших модулей – системы автоматики, в который входит двигатель и роликовые направляющие, а также сам щит ворот, его каркас и фундамент. Механизм действия тут закономерно прост: автоматика оказывает воздействие на роликовые направляющие, по которым движутся ролики, открывая и закрывая ворота соответственно.

Откатные ворота СтилСервис также обладают рядом преимуществ на рынке. Во-первых, это дизайн, который может насчитывать сразу несколько типов заполнения и используемого материала. Во-вторых, это возможность полного монтажа ворот по заранее оговариваемому проекту под ключ, с учетом сноса уже имеющихся старых ворот. В-третьих, ценовая политика и индивидуальный подход к клиенту делают сотрудничество максимально приятным для обеих сторон.

Для расчета стоимости ворот с монтажом, или без него, на официальном сайте компании СтилСервис предусмотрена специальная система подсчета. В нее также входит учет дизайна и наличия системы автоматики в воротах.

Процедура сотрудничества насчитывает всего 4 основных этапа: