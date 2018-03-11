Выбираем откатные ворота для дачи или гаража

Откатные ворота – это все более популярное веяние в индустрии оградительных конструкций. Они практичны, могут иметь различный дизайн, а также достаточно просты в использовании и монтаже. Современные откатные ворота с электроприводом могут включать в себя дополнительную систему освещения, калитку, систему дистанционного управления и другие составляющие.
Состоят ворота из простейших модулей – системы автоматики, в который входит двигатель и роликовые направляющие, а также сам щит ворот, его каркас и фундамент. Механизм действия тут закономерно прост: автоматика оказывает воздействие на роликовые направляющие, по которым движутся ролики, открывая и закрывая ворота соответственно.
Откатные ворота СтилСервис также обладают рядом преимуществ на рынке. Во-первых, это дизайн, который может насчитывать сразу несколько типов заполнения и используемого материала. Во-вторых, это возможность полного монтажа ворот по заранее оговариваемому проекту под ключ, с учетом сноса уже имеющихся старых ворот. В-третьих, ценовая политика и индивидуальный подход к клиенту делают сотрудничество максимально приятным для обеих сторон.
Для расчета стоимости ворот с монтажом, или без него, на официальном сайте компании СтилСервис предусмотрена специальная система подсчета. В нее также входит учет дизайна и наличия системы автоматики в воротах.
Процедура сотрудничества насчитывает всего 4 основных этапа:
- Оценка проекта выездным оценщиком от компании;
- Оговаривание всех существенных условий сделки, учет пожеланий клиента и особенностей конкретной местности;
- Демонтаж старых ворот, сбор модулей заказа и установка откатных ворот высокого качества;
- Сдача объекта под ключ со всеми оговариваемыми условиями с расчетом, удобным для заказчика.