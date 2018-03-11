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"Ястреб американской журналистики" Мегин Келли вновь в центре внимания: реакция на интервью с Путиным


Добавлено: 11 мар 2018 в 18:08, Категория: Шоу-бизнес
"Ястреб американской журналистики" Мегин Келли вновь в центре внимания: реакция на интервью с Путиным

Мегин Келли и Владимир Путин

Впервые о Мегин Келли, которую часто называют "ястребом американской журналистики", мы рассказали еще два года назад. Именно Мегин во время предвыборной кампании Дональда Трампа задавала теперь уже действующему президенту США острые вопросы, на которые тот отвечал весьма грубо и уклончиво. Впрочем, в портфолио Келли можно найти имя и другого лидера страны, у которого ей довелось взять интервью. Речь о Владимире Путине. Последняя встреча журналистки и главы РФ наделала много шума. Почему? Рассказываем.

Запись интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC, который представляла как раз Мегин Келли, состоялась 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Спустя несколько дней в эфире появился первый выпуск беседы президента и журналистки. И тут понеслось.

Поведение Мегин вызвало много вопросов

5 марта на канале NBC NEWS появилась запись программы, трое ведущих которой встретились с Мегин Келли, чтобы задать ей провокационные вопросы о ее поездке в Москву и встрече с президентом России. Однако, к их большому удивлению, ответы Келли оказались далеки от мэйнстрима, а порой она даже защищала Владимира Путина от нападок.

Мегин Келли

Когда один из собеседников Келли отметил, что возможность легитимно раздражать Владимира Путина своими дерзкими вопросами и не опасаться ответа — это здорово, журналистка сказала:

На самом деле, я не уверена в том, что раздражала его. Да, он был жестким в общении, но в хорошем смысле этого слова. Наш разговор был похож на танец.Порой я прерывала его. Из-за этого возникали напряженные моменты. Иногда он намеренно позволял мне это делать. Но я все время разговаривала с ним с подчеркнутым уважением, даже когда давила. Да и он сам позволял мне делать это. Судя по всему, поступал так специально. Это было похоже на что-то вроде: "Ок, провоцируй меня, пусть все видят, что я отвечаю на вопросы прямо, пусть аудитория оценивает мои слова".В этот момент один из гостей программы не выдержал и спросил: "Правдивы ли сообщения о небольшом росте Владимира Путина? Он действительно "коротковат"?".

Нет. Он, конечно, не самого высокого роста, но когда вы находитесь в комнате рядом с ним, то понимаете, что в этом помещении присутствует и он. Этот человек, не входит в зал, как некто с комплексами, он входит туда как Владимир Путин. Если вы понимаете, о чем я.

Мегин Келли и Владимир Путин

Стоит ли говорить о том, какие комментарии после эфира появились в Twitter?!

Мне кажется, Путин влюбил ее в себя... Она его так защищает!Путин волшебник что ли? Почему всякий раз после очередной встречи с ним русофоба, последний становится лучшим другом России!? Магия? Талант? Гипноз?И снова я убедился в том, что Путин полностью завладел всеми мыслями Меган Келли! Это же так очевидно, она буквально тает перед ним!

— пишут пользователи соцсети.

А что Путин?

Если в США все обсуждают поведение Мегин Келли, то жители России отмечают в соцсетях, что Путин явно симпатизирует американской журналистке.

Во-первых, она не в первый раз брала у него интервью, а это говорит о том, что главе РФ явно нравится с ней работать.

Во-вторых, некоторым даже показалось, что во время записи интервью "Путин кокетничал с Келли".

Полное интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC можно прочитать на официальном сайте Кремля. И, к слову, по итогам беседы Келли отметила, что Путин умен и не стоит "пробовать перемудрить его".

Владимир Путин

Интересные факты о Мегин Келли:

1. До журналистики Келли долгое время проработала юристом. Во время своего сотрудничества с Chicago office of Bickel & Brewer LLP она выступила соавтором статьи для Американской ассоциации юристов под названием "Конфликт ролей адвоката как директора". Так началась ее журналистская карьера.

2. Первую работу на ТВ Келли получила в 2003 году. Тогда она стала репортером канала WJLA-TV.

3. О личной жизни Келли известно не так уж много. В 2006 году Мегин развелась с первым мужем, доктором Дэниелом Кендаллом, а уже в 2008-м стала женой бизнесмена Дугласа Бранта. Во втором браке журналистка родила трех детей: в 2009 году у нее и Бранта появился сын Эдвард Йэйтс, в 2011-м — дочь Ярдли Эванс, в 2013-м — сын Тэтчер Брэй.

4. В сети довольно часто обсуждают внешность 47-летней Мегин Келли. По мнению пользователей интернета, журналистка выглядит потрясающе. И дело тут не только в генетике.

5. Мало кто знает, но Мегин 10 лет была тренером по аэробике.

6. В 2014 году Мегин Келли вошла в список "100 самых влиятельных людей" по версии издания Time.

7. Мегин Келли появилась на обложках журналов Vanity Fair и Variety.



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Добавлено: 11 мар 2018 в 18:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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