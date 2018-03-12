Более 40 человек погибли при крушении самолета в столице Непала

В ходе спасательной операции, организованной на месте падения самолета в столице Непала Катманду, в больницы с ранениями были отправлены 25 человек, сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на данные министерства туризма страны.

Всего, как сообщает издание, в самолете в момент падения находились 71 пассажир и члены экипажа. Таким образом, погибнуть в катастрофе могли до 46 человек (без учета тех, кто мог скончаться от ран в больнице).

По данным Kathmandu Tribune, в результате крушения погибли 50 человек.

Самолет потерпел аварию сегодня днем — при посадке он выкатился за полосу и загорелся.