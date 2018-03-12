Бруклин Бекхэм показал трогательный снимок со своей сестрой Харпер

Бруклин с сестрой Харпер

19-летний Бруклин Бекхэм не спешит покидать семью и наслаждается счастливыми минутами рядом с родными. Старший сын Виктории Бекхэм недавно прилетел из Нью-Йорка, где проводит почти все свое время, к родителям в гости. Сегодня на странице юноши в Instagram появился свежий кадр из семейной хроники.

На фото Бруклин стоит рядом с младшим представителем семьи Бекхэм – шестилетней Харпер. Брат и сестра обули высокие резиновые сапоги и отправились на прогулку, в ходе которой измерили глубину канавы.

Бруклин Бекхэм с сестрой Харпер

А их отец Дэвид опубликовал в соцсети другой кадр с Бруклином, сделанный сегодня во время обеда. Все члены семьи Виктории Бекхэм улыбались на этих семейных фотографиях и выглядели счастливыми.

Напомним, поводов для приезда Бруклина было несколько: в субботу он поздравил свою бабушку с днем рождения, а в воскресенью отметил с родными День матери.

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми

Харпер, Бруклин и Виктория Бекхэм