Депутаты хотят вернуть в школы уроки автодела

В Государственной думе РФ предлагают ввести в общеобразовательных школах страны предмет по основам безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки водителей.

О такой инициативе сообщил автор законопроекта заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Сергей Бидонько. Его слова в понедельник приводит «Вечерняя Москва».

По словам парламентария, знания правил дорожного движения и основ вождения необходимы в современном мире. Он отметил, что во многих развитых странах в школах изучают не только ПДД, но и обучают детей вождению авто с 14 лет.

«У нас раньше тоже в школах преподавали автодело. Считаю, что к этому опыту следует вернуться», — добавил Бидонько.