Дональд Трамп об отношениях с женой на фоне скандала с его изменами: "Мелании приходится нелегко"

Дональд и Мелания Трамп

После того как в СМИ стали появляться публикации о предполагаемых изменах Дональда Трампа, отношения президента США и его супруги Мелании заметно накалились. Причем первая леди даже на публике не скрывала, что в ее браке наступили серьезные проблемы. Однако несмотря на это, во время официальных визитов Мелания всегда держалась очень достойно и выглядела всякий раз просто восхитительно. Не отметить это не мог и Дональд Трамп. На днях во время своего выступления в Пенсильвании он похвалил супругу и отметил, что ей приходится очень нелегко на фоне заявлений о его изменах с порнозвездой Сторми Дэниелс.

Вы думаете, ее жизнь так проста? Совсем нет. Она прекрасная первая леди,

— сказал он, несколько раз подряд назвав супругу "прекрасной" и отметив ее большой вклад в борьбу с опиоидной эпидемией в США.

Тем временем сама Дэниелс в ближайшее время планирует в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу рассказать о подробностях своего романа с президентом. Пока, правда, как говорят инсайдеры, продюсеры шоу "60 минут", ведущим которого и является Купер, пригласить ее на эфир не решаются.