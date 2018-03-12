Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Астрахань, последние новости – 12 марта. На телевидении 10 марта вышел очередной выпуск известной передачи «Битва экстрасенсов», где была показана Астраханская область. Следует отметить, что экстрасенсы в рамках шоу ранее уже несколько раз посещали регион: ясновидящие были замечены в н.п. Курченко Наримановского района, где пытались разгадать загадку смерти мужчин.

В этот раз эксперты добрались до Володарского района. Ясновидящие разбирались в загадочной смерти двадцатилетнего жителя села Марфино. В момент испытания экстрасенс Зулия Раджабова сообщила об астраханской дороге мертвецов.

Смерть молодого человека произошла в результате ДТП. По словам Зулии Раджабовой, молодой человек погиб на так называемой дороге мертвецов. Экстрасенс охарактеризовала ее как «бесовскую» и «проклятую», отметив, что на ней погибло немало молодых мужчин.

Также ясновидящая рассказала о меченом дереве на пути, в которое постоянно врезаются автомобили. Также экстрасенс назвала дорогу «чертовой дырой».