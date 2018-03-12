Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Показать меню
Актуально
Стало известно, как накажут Англию, если она бойкотирует ЧМ-2018 в России - 09:49 Стало известно, как накажут Англию, если она бойкотирует ЧМ-2018 в России Пингвины сделали селфи и прославились (ВИДЕО) - 10:14 Пингвины сделали селфи и прославились (ВИДЕО) Воспитанники военно-патриотического центра «Взлет» посетили соединение - 10:15 Воспитанники военно-патриотического центра «Взлет» посетили соединение армейской авиации в Хабаровске Физик «невозможного» предупреждает землян о приближении Апокалипсиса - 10:59 Физик «невозможного» предупреждает землян о приближении Апокалипсиса Противоракетный зонтик России: возможности калининградской РЛС «Воронеж» (ВИДЕО) - 11:29 Противоракетный зонтик России: возможности калининградской РЛС «Воронеж» (ВИДЕО) Путин заявил об отсутствии планов менять Конституцию РФ - 11:49 Путин заявил об отсутствии планов менять Конституцию РФ 57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом, и рассказала об этом Элизабет Херли - 11:57 57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом, и рассказала об этом Элизабет Херли "Уфа" победила "Анжи" в матче молодежного первенства России по футболу - 12:00 Путин опроверг бизнес-связи с Ролдугиным и дружбу с Пригожиным - 12:14 Путин опроверг бизнес-связи с Ролдугиным и дружбу с Пригожиным Бывший военный убил трех сотрудниц дома ветеранов в Калифорнии - 12:14 Бывший военный убил трех сотрудниц дома ветеранов в Калифорнии Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов - 12:15 Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов Без России не выжить: "неожиданность свыше" вернула Киев к сотрудничеству с РФ - 12:35 Без России не выжить: IPC сам не знает, как ПКР будет решать вопросы по восстановлению членства - - 13:07 IPC сам не знает, как ПКР будет решать вопросы по восстановлению членства - Рожков Роман Гриценко поделился впечатлениями от Острова Любви - 13:14 Роман Гриценко поделился впечатлениями от Острова Любви В Киеве и Ровно травмированы пять полицейских - 13:15 В Киеве и Ровно травмированы пять полицейских СМИ узнали новую гипотезу о гибели Ан-26 в Сирии - 13:21 СМИ узнали новую гипотезу о гибели Ан-26 в Сирии МВФ предупредил Украину о неизбежном повышении цен на газ - 13:21 МВФ предупредил Украину о неизбежном повышении цен на газ
» » Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы


Добавлено: 12 мар 2018 в 08:21, Категория: Общество
Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Астрахань, последние новости – 12 марта. На телевидении 10 марта вышел очередной выпуск известной передачи «Битва экстрасенсов», где была показана Астраханская область. Следует отметить, что экстрасенсы в рамках шоу ранее уже несколько раз посещали регион: ясновидящие были замечены в н.п. Курченко Наримановского района, где пытались разгадать загадку смерти мужчин.

В этот раз эксперты добрались до Володарского района. Ясновидящие разбирались в загадочной смерти двадцатилетнего жителя села Марфино. В момент испытания экстрасенс Зулия Раджабова сообщила об астраханской дороге мертвецов.

Смерть молодого человека произошла в результате ДТП. По словам Зулии Раджабовой, молодой человек погиб на так называемой дороге мертвецов. Экстрасенс охарактеризовала ее как «бесовскую» и «проклятую», отметив, что на ней погибло немало молодых мужчин.

Также ясновидящая рассказала о меченом дереве на пути, в которое постоянно врезаются автомобили. Также экстрасенс назвала дорогу «чертовой дырой».



Материалы по теме:

Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших - 4 выпуск (10.03.2018) ТНТ
Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших - 3 выпуск (03.03.2018) ТНТ
Предсказание финалистки «Битвы экстрасенсов Зулии Раджабовой на 2018 год: Россию и мир ждут серьезные перемены
"Битва экстрасенсов" 18.06.2016: подробности нового выпуска "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших"
Добавлено: 12 мар 2018 в 08:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в газовой войне

«Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в газовой войне

Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии

Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибероперации против России

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибероперации против России

Боевики продолжают срывать перемирие: ранен боец ВСУ

Боевики продолжают срывать перемирие: ранен боец ВСУ

Загрузка...



Лента новостей
Нагадить Путину: простой и эффективный способ - 06:08 Нагадить Путину: простой и эффективный способКристина Дерябина всегда остается в прекрасных отношениях с бывшими - 06:07 Кристина Дерябина всегда остается в прекрасных отношениях с бывшимиРуины инопланетных городов, уничтоженных NASA, обнаружил на Луне китайский уфолог - 05:50 Руины инопланетных городов, уничтоженных NASA, обнаружил на Луне китайский уфологКим Чен Ын хочет прийти к мирному договору с США - 05:14 Ким Чен Ын хочет прийти к мирному договору с СШАОстапенко уступила Мартич в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 03:56 Остапенко уступила Мартич в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-УэллсеМинобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард - 03:49 Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «АвангардРоботы на войне или война машин - 03:28 Роботы на войне или война машинРоджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 03:08 Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-УэллсеЛондон внезапно частично остался без электричества - 02:42 Лондон внезапно частично остался без электричестваТелескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактики - 01:36 Телескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактикиНе стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемник - 00:36 Не стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемникШкольники смогут получить права, не покидая парт - 00:15 Школьники смогут получить права, не покидая партВыбираем откатные ворота для дачи или гаража - 23:40 Выбираем откатные ворота для дачи или гаражаПлатить и плакать: что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком? - 23:29 Платить и плакать: что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком?
Последние новости
Владимир Путин рассказал про своих дочерей - 09:35 Владимир Путин рассказал про своих дочерей ФСБ показало видео ликвидации террористов под Саратовом - 09:15 ФСБ показало видео ликвидации террористов под Саратовом В Минобороны рассказали о скором начале серийного производства «Авангарда» - 09:15 В Минобороны рассказали о скором начале серийного производства «Авангарда» Источники сообщили о резком увеличении зарплат бюджетников - 09:15 Источники сообщили о резком увеличении зарплат бюджетников СМИ узнали подробности «кокаинового дела» - 09:14 СМИ узнали подробности «кокаинового дела» В России определились с участником на «Евровидение-2018» - 08:49 В России определились с участником на «Евровидение-2018» Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту будет сформирован на этой неделе - 08:35 Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту будет сформирован на этой неделе Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы - 08:21 Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США - 08:04 Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в - 07:49 Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в рамках ротно-тактического учения Зловещая находка ополчения под Луганском и предупреждение по ВСУ – ДНР и ЛНР, развитие событий - 07:36 Зловещая находка ополчения под Луганском и предупреждение по ВСУ – ДНР и ЛНР, развитие событий Мемория. Аркадий Северный - 07:29 Мемория. Аркадий Северный Меня разочаровало послание Путина, — глава Пентагона - 06:42 Меня разочаровало послание Путина, — глава Пентагона
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"