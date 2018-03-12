Эксперт Илья Гращенков: Россия подготовилась к блокаде банковской системы SWIFT

Министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал расширение санкций в отношении российской банковской системы. Американский президент Дональд Трамп уже одобрил эти планы, в результате реализации которых Россию может ожидать отключение от системы SWIFT, что повлечет за собой трудности с переводом денежных средств на иностранные счета, отмечают СМИ.

Об опасности ограничений в работе с системой SWIFT стало известно еще в самом начале санкционных войн в 2014 году. Фактически, у России было в запасе четыре года, что бы найти альтернативную систему или даже разработать свою собственную. Как стало известно после очередной порции угроз со стороны США об усилении санкций, Россия готова экстренно переключиться со SWIFT на новую систему UNIVERSA.

Система разработана отечественными специалистами и использует технологию блокчейн, что делает ее менее уязвимой для хакерских атак и повышает надежность криптошифрования всех транзакций. В мире, где все платежи постепенно становятся электронными, вопрос безопасности и защиты от взлома является основным.

Создателем UNIVERSA является россиянин Александр Бородич; сейчас он завершает тестирование системы, участие в котором принимает множество ведущих банков, причем не только российских.

«Хорошо, что у России были эти четыре года и финансовый блок успел подготовиться, – считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. – Конечно, отключение от SWIFT – это серьезный удар по банковской системе Российской Федерации. Грубо говоря, под вопросом может оказаться сама возможность совершения платежей из России в Евросоюз, США и другие страны. В такой ситуации, когда вы намерены продолжать выживать под санкциями, а они для нас явно надолго, единственный выход – разрабатывать свою систему.

Да, сейчас UNIVERSA – это в основном восточное направление, такие страны, как Китай, Малайзия, а скоро к ней подключатся Корея, Индия. Это, безусловно, будет означать некий «восточный» разворот банковской системы от западных банков работающих в системе SWIFT. Однако не исключено, что постепенно удастся наладить контакт в рамках новой системы, для начала со странами Балкан, Турцией, а затем и отдельными странами ЕС. Ведь технологически UNIVERSA, построенная на принципах блокчейн – более передовая система, в отличии от устаревшей уже SWIFT».

Напомним, SWIFT – это общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи и совершения платежей. Владельцами системы является кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее более чем 9 тысяч банков из 209 стран, офис расположен в Брюсселе.

После событий 11 сентября 2001 года ЦРУ, ФБР и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT, чтобы иметь возможность отслеживать возможные финансовые транзакций террористов. В результате SWIFT подверглось жесткой критике за недостаточную защиту данных клиентов.

Ежегодно через SWIFT проходит 4 миллиарда платежных поручений.