Entry-poll: лидеры мнений обсудили преимущества и недостатки основных кандидатов в президенты России

11 марта 2018 года в рамках проекта «Москва – территория закона» Республиканским юридическим обществом совместно с молодёжным движением ШАХАР были проведены предвыборные дебаты в формате entry-poll.Участниками дебатов стали такие лидеры мнений, как председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, тележурналист Николай Сванидзе, профессор МГИМО Валерий Соловей, правозащитник Александр Хаминский.Каждый из них привёл доводы в поддержку того или иного кандидата в президенты РФ, отстаивая как свою личную позицию, так и выражая мнение определённой электоральной группы.При оценке программ и потенциала кандидатов участники дебатов придерживались негласной договорённости ненападения на оппонентов. Каждый постарался объяснить, почему именно «его» кандидат должен получить симпатии и голоса избирателей, конструктивно объясняя приверженность тем или иным программным ценностям через призму своего видения ответов на вопросы ведущего.Интересной особенностью дебатов оказалось то, что зачастую позиции участников расходились с заявлениями самих кандидатов, или же были вовсе упущены в предвыборных программах.Андрей Нечаев, лидер партии «Гражданская инициатива», от которой баллотируется Ксения Собчак, предсказуемо отдал ей свой голос.Валерий Соловей, как доверенное лицо Бориса Титова, выступил с аргументацией в поддержку Уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей.Нестандартным путём пошёл телеведущий Николай Сванидзе: он делал свой выбор, рассуждая о слабых местах и достоинствах различных кандидатов, методом исключения придя к тому, чтобы отдать свой голос 18 марта за Ксению Собчак. Борису Титову, по его мнению, не хватает жёсткости и, как сотруднику Администрации Президента РФ, самостоятельности.Правозащитник Александр Хаминский оказался единственным, кто выступил в поддержку действующего президента России Владимира Путина. Основные его доводы были основаны на личном опыте профессиональной и общественной деятельности в постоянном диалоге с органами государственной власти, позволившем добиться существенных успехов в защите прав граждан. Впрочем, Хаминский указал на ряд недостатков, связанных как с управлением из федерального центра, так и с перегибами на местах. Однако борьба с ними при продолжении проведения госполитики по налаживанию диалога между государством и институтами гражданского общества, как отметил Александр Михайлович, представляется возможной.