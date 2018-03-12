ЕС не признает выборов президента России в Крыму

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты президентских выборов в Крыму, которые пройдут 18 марта.

Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко 12 марта в Киеве.

Могерини отметила, что для Евросоюза очень важно, что этот ее визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины присоединения Крыма к России.

По ее словам, представители Евросоюза продолжают не признавать такие действия Кремля.