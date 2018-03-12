ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку государственным банком ВТБ 29,1% акций продуктовой сети «Магнит» у ее основателя Сергея Галицкого. Об этом RNS сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

По его словам, разрешение было выдано еще 7 марта.

16 февраля Галицкий объявил о продаже большей части пакета акций «Магнита» (у него остались 3%) и об уходе из руководства ритейлера.

В ВТБ заявляли, что рассчитывают закрыть сделку по покупке акций Галицкого в I полугодии 2018 года.

«Магнит» — крупный ритейлер в стране.