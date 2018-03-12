Фирмино и Виллиан вызваны в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино и полузащитник "Челси" Виллиан вызваны в сборную Бразилии по футболу на товарищеские матчи с командами России и Германии, сообщается в микроблоге Бразильской конфедерации футбола (CBF) в Twitter.

Матч бразильцев со сборной России состоится 23 марта в Москве, с командой Германии – 27 марта в Берлине.

Состав сборной Бразилии на данные матчи выглядит следующим образом:

голкиперы: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Рома"), Нето ("Валенсия");

защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все - "Пари Сен-Жермен"), Филипе Луис ("Атлетико"), Жеромел ("Гремио"), Марсело ("Реал"), Миранда ("Интер"), Фагнер ("Коринтианс"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу");

полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Фред ("Шахтер"), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба - "Барселона"), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань "), Талиска ("Бешикташ"), Виллиан;

нападающие: Фирмино, Дуглас Коста ("Бавария"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Тайсон ("Шахтер"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").

Черчесов: Габулов подходит сборной России по футболу по всем критериям