Гитлянская: СБУ проводит 25 обысков у причастных к антиукраинским акциям

Служба безопасности Украины проводит более 25 обысков в разных регионах страны у лиц, которые могут быть причастны к проведению «антиукраинских» акций. Об этом на своей странице в Facebook заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций… К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов», — написала Гитлянская.

По ее словам, в ходе обысков были изъяты оружие, взрывчатка и печатные материалы.

Ранее СБУ заявила о блокировке ввоза из России книг на миллион гривен.

Фото: УНИАН