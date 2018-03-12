Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов

В распоряжении ЦИК есть все документы о закрытии иностранных счетов кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина. Об этом заявил сам кандидат в эфире «Эха Москвы».

«У них вся документация есть полностью, и они точно знают, что счета закрыты… Если бы у них были основания, они бы давно меня сняли. Но оснований таких нет, потому что они знают, что в налоговую инспекцию поступили все документы», — сообщил Грудинин (цитата РИА Новости).

В начале марта в ЦИК сообщили о том, что у Грудинина обнаружились 13 счетов в Швейцарии, которые он ранее не декларировал. Сам кандидат говорил, что к моменту регистрации закрыл все иностранные счета и проинформировал об этом ЦИК.