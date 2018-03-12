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Хизер Локлир избила бойфренда в целях самозащиты


Добавлено: 12 мар 2018 в 14:07, Категория: Шоу-бизнес
Хизер Локлир избила бойфренда в целях самозащиты

В конце февраля 56-летняя звезда сериала «Мелроуз Плэйс» Хизер Локлир была арестована полицейскими Калифорнии за избиение своего бойфренда Криса Хейссера и нападение на представителей правоохранительных органов. С того момента прошло две недели и в сети появились первые подробности инцидента. Как заявила сама Локлир, избила она бойфренда не просто так, а в целях самозащиты. Таким поступком она спасла свою жизнь.

Информация официальна: по документам, которые подготовил старший заместитель шерифа округа Вентура Кейт Холл, во время ссоры с Локлир, Хейссер пытался ее задушить. «Локлир заявила, что ее жизнь была под угрозой. Она боялась, что он убьет ее. По словам Локлир, бойфренд душил ее довольно длительное время, она практически потеряла сознание.»

Сам Хейссер опроверг все слова девушки: «Я ее не трогал.» Как заявляет сам Крис, Локлир на него напала. «Полицейские, приехавшие по вызову, видели, что у Хейссера идет кровь из носа, а на груди проступили следы от ударов. Хейссер сказал тогда, что Локлир напала на него в спальне, он пытался защищаться. Она била его кулаками и кусала. Это безумство, по словам Хейссера, длилось около 20–30 минут,» — написала в своем отчете Холл, где отметила, что «воинственный настрой Локлир не пропал даже после приезда полицейских».

«Локлир набросилась на полицейских, стремясь выставить их из дома. Но после неудачной попытки попыталась закрыться в спальне, однако шериф успел подставить ногу в дверной проем, чтобы помешать ей. Тогда она ударила шерифа ногой по голени и прокричала: «Убирайся из моего дома!»


Несмотря на сопротивление, полицейским удалось арестовать Локлир и забрать ее в участок. «Ты заслуживаешь того, чтобы твои дети умерли! И когда это случится, вспомни обо мне,» — кричала, как пишет в докладе Холл, знаменитость шерифу, заключившему ее в наручники.

В тот вечер Локлир угрожала полицейским, что пристрелит их. Это подтолкнуло правоохранительные органы выписать ордер на обыск жилья звезды в целях поиска огнестрельного оружия, которым та обещала застрелить полицейских. После обыска оружия обнаружено не было.

Один из источников сообщил возможную причину такого поведения звезды. Он считает, что Хизер вновь подсела на запрещенные препараты, из-за чего и позволила себе такое поведение. В прошлом году СМИ уже сообщали, что Локлир повторно лечится от последствий злоупотребления психоактивными веществами.

«Все надеются, что она поправится и ей станет лучше. Очевидно, что зависимость у нее очень сильная. Семья и друзья желают ей только самого хорошего, но никто из них не сможет ей помочь, если она сама не захочет этого. Надеюсь, что в ближайшее время она обратится за помощью к специалистам,» говорит инсайдер.



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Добавлено: 12 мар 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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