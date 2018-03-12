«Избивают до полусмерти»: боевики озвучили проблемы «элитных войск ДНР»

Боевики «100 омсбр (вч 08826) «ДНР» жалуются на невыносимые условия службы в «элитном подразделении».

Данное вооруженное формирование создано 12 января 2015 «указом» главаря «ДНР» Александра Захарченко. В «документе» сказано: «Бригада предназначена для выполнения разведывательных и десантно-штурмовых боевых операций, патрулирования и обеспечения порядка на контролируемой непризнанной ДНР территории. Личный состав проходит особую подготовку. Находится в личном подчинении лидера боевиков «.

При этом в последнее время боевики массово увольняются из «элтиного войска», из-за жестокого отношения «командиров» к личному составу и невыплат заработной платы.

Источники отмечают: «Старший лейтенант Педченко А.А. избил до полусмерти рядового Макарова А.П. за то, что он отказался сбегать ему в магазин за продуктами. После отказа, старлей понял, что его авторитет стремительно летит в низ, тут же при подчиненных начал бить рядового. Когда тот уже не мог встать он его как «собаку» за ноги потянул в яму и бросил туда на пару суток. После этого инцидента рядовой оказался в госпитале с множественными травмами и ушибами. Сейчас Макаров находится в первой городской больнице с сотрясением мозга «.

Помимо этого, важным фактором является невыплата денег. Известно, что «постановлением» главаря боевиков «от 01.03.2018 года» заработная плата военнослужащих уменьшена на 20%.

Один из боевиков сообщил: «Сколько можно издеваться, сколько можно нас грабить, мало того что грабят так еще и бьют как собак! Честно говоря, чувствую себя рабом на какое галере «.