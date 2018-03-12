Как хозяева мира освобождают Землю от лишних людей

Всемирный экономический форум в Давосе пришел и ушел, но ничего не изменилось. Бедные беднеют, богатые богатеют, войны и конфликты на подъеме. Темная элита дергает за свои ниточки, не имея никакого желания — я в это твердо верю — уничтожить себя, «свою» планету, свои яхты, свою недвижимость, свои финансовые райские кущи, свои центральные банки-казино. Они живут слишком хорошо, чтобы разрушать ядерным апокалипсом свои феодальные жизни. У этих угрюмых властителей Вселенной на уме бесшумная война — постепенное, но постоянное уничтожение «ненужных» людей, сохраняя инфраструктуру.

Эта война идет вовсю — не холодная, а вполне горячая. Ее цель — уничтожение человечества в средне- или долгосрочной перспективе. Эта стратегия работает как осьминог, щупальца которого одновременно действуют по всему миру. В этой битве вряд ли кто-то из простых людей выживет. Одно из щупалец — биологическое оружие.

По миру существует свыше 100 секретных лабораторий, контролируемых Пентагоном и ЦРУ, где разрабатывается оружие.

Зачастую они действуют под прикрытием «научно-исследовательских» лабораторий, изыскивающих лекарства от болезней человека и животных или изобретающих способы уничтожения сельскохозяйственных вредителей. На самом деле, здесь разрабатываются новые поколения биологических штаммов, вирусов и бактерий. Даже новых поколений вакцин, которые испытывают на местном населении — конечно, без его ведома и согласия.

Одна из таких военных биологических лабораторий — исследовательский центр им. Ричарда Лугара в Тбилиси. Здесь изучается связь между группами ДНК и биологическим оружием, а целью является население России и других этно-географических групп, включая Ближний Восток.

Аналогичные лаборатории «исследуют» население Восточной Азии — с акцентом на Китай. Латинская Америка — задний двор Вашингтона — тоже не обойдена вниманием. Эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014—2016 гг. г., скорее всего, была «рукотворной». Официально было зарегистрировано 30?000 заболевших, из которых более 11?000 умерли. Неофициально — погибших больше 20?000. В Сьерра-Леоне и Либерии — странах, сильнее других подвергшихся эпидемии, — резко сократилась экономика.

Это было совершенным тестированием того, как в наше время покорять такие развивающиеся страны Африки, богатые природными ресурсами. Другое щупальце спрута-монстра — генетически модифицированные организмы (ГМО). Здесь правит Monsanto, которая с начала 1970-х гг. тесно сотрудничает с Генри Киссинджером, Вдохновителем Бильдербергского Общества.

Цель этого «клуба» — значительно сократить население мира. В ГМО можно имплантировать штамм практически любой биологической заразы. И никто ничего не заметит, ничего не узнает. В 1990-х Monsanto испытала в Индии ГМО-пшеницу, съев которую женщины становились бесплодными. Испытание проводилось на бедных, на касте неприкасаемых. Информация вышла наружу, скандал был недолгим, журналистам закрыли рот. У спрута есть еще одно щупальце — климатическое оружие. Этой пентагоновской технологии (Environmental modification techniques — ENMOD) массового уничтожения уже больше 50 лет.

Ранние версии изменения климата применялись еще во время Вьетнамской войны. В ходе операции Popeye продлевали муссонный сезон, чтобы перерезать поставки оружия, боеприпасов и продовольствия по «тропе Хо Ши Мина». А заодно дефолиантами уничтожали леса, после чего рождались дети с многочисленными уродствами. Секретная климатическая война ведется сейчас в Африке, что ведет к продолжительным засухам и неурожаям в стратегически расположенных Сомали и Эфиопии.

От необычно холодных и влажным зим в Афганистане гибнет рекордное количество людей. Еще в 1970 году площадь амазонского дождевого леса составляла 4,1 млн кв. км. Сейчас — 3,3 млн кв. км. В результате — распространение засухи в аргентинской Патагонии. Еще одно оружие монстра — приватизации воды.

Это происходит по-тихому, зачастую тайно, под руководством многосторонних банков развития, МВФ и самих правительств. Посмотрите только на отвратительное бутилирование воды компаниями Nestl?, Coca Cola и тысячами других, уничтожающих окружающую среду и делающих источники питьевой воды недоступными для бедных. Nestl? India с ее бутылочным водным брендом «Pure Life» (чистая жизнь — С.Д.), в конце концов, была вынуждена убраться из Индии из-за многочисленных социальных конфликтов с местным населением, ведь массированный отбор так снизил уровень воды, что местное бедное население потеряло доступ к своим традиционным источникам. Вместо этого им было предложено приобретать дорогую бутилированную Pure Life.

Аналогичную проблему Nestl? создала в Африке и даже в г. Флинт, штат Мичиган, США. Здесь чистой питьевой воды не сыскать, а Nestl? платила всего 200 долларов в год за откачку воды из одного из немногих оставшихся публичных источников. В Калифорнии, пострадавшей от засухи в 2015—2016 гг. г, Nestl? в 2017-м превысила норму добычи воды в Национальном парке Сан-Бернандино, работая по истекшей лицензии стоимостью каких-то 500 долларов в год в то время, как фермерские хозяйства из-за засухи сидели на жестком водном рационе. В конце концов, регуляторы вынудили Nestl? прекратить откачку воды. Фильм об этом Bottled Life (бутилированная жизнь) удостоился многих наград. Бывший старший советник ООН по вопросам водопользования Мод Барлоу назвала «Nestl?» хищником.

Ничем не лучше Coca Cola, Pepsi и другие компании, бутилирующие воду, которые используют неэтические методы работы, фактически воруя подземную воду у простых людей и вынуждая их покупать дорогую бутилированную воду. Но настоящими хищниками являются те, кто в массовом порядке приватизирует последние незараженные источники воды — например, гигантские водоносные горизонты в Амазонии и ископаемый водоносный горизонт Гуарани, который многие считают крупнейшим резервуаром питьевой воды в мире.

Это гигантские французские корпорации Veolia и Suez, за которыми последовали американские и британские ITT Corporation, American Water Works United Utilities, Severn Trent и Thames Water. Все растущее число корпораций приватизируют источники воды в мегаполисах в то время, как жителей бедных кварталов лишают чистой воды, поскольку они не в состоянии покупать частную воду. В результате рост кишечных болезней и детской смертности наблюдается по всему миру. Об этом же говорят исследования Мирового банка, вместе с МВФ выступающего за приватизацию воды.

Худшее еще только впереди: приватизации воды становится мощным глобальным оружием. Поступают сообщения, что греческий президент Ципрас запустил идею о том, что было бы хорошо приватизировать поставки воды в Греции. После всего, что уже учинил этот деспот в Греции — теперь приватизация воды?

Цифровизация денег и экономики — следующее щупальце злобного спрута. Это — средство, с помощью которого власти или иная угнетающая сила способны контролировать население стран, удерживая или конфискуя доходы и иные ресурсы, необходимые для поддержания жизни. 29 января корпорация CNBC сообщила, что криптовалютная биржа Японии была взломана на сумму в 535 миллионов долларов США. Это — крупнейшая кража Биткойнов за относительно короткую историю существования этой «валюты». Вот вам и криптобезопасность

Сейчас насчитывается 1?400 видов криптовалют. И их число растет. Криптовалюты крайне волатильны, поэтому их так любят мошенники и спекулянты. Но цифровизация — это не только криптовалюты. Для простых людей более страшна другая угроза — постепенное удаление наличности и замена ее цифровыми валютами. Это уже происходит, почти тайно, по всей Европе, начиная со скандинавских стран, где определенные магазины уже вообще не принимают наличность. Вы становитесь рабом банковских гномов, т.е. цифровых банкиров.

Если мы перейдем жить в цифровую экономику, это будет означать, что стоимость всего станет электронной. Ощутимость тяжелого труда, физические объемы, производительность труда — все станет маленькими цифрами. Если неолиберальная система захочет экономить на трудовых издержках, то стоимость труда можно будет свести практически к нулю. Любая общественная ценность, социальная статистика становятся политическим фарсом, чем уже стали данные о безработице, инфляции и «экономическом росте».

Что приводит еще к одному щупальцу спрута — пропаганде, всепроникающей пропаганде, контролируемой шестью англо-сионистскими медиа-гигантами, которые на Западе контролируют 90% «новостей». «Новости» продают вам Зло о России, Сирии, Иране, Венесуэле, Кубе, Китае — о ком-угодно, кто не подчиняется имперским правилам. Западная пропаганда — худший из видов оружия. С ее помощью стараются укоренить в умах простых граждан идею о войне — о войне против Северной Кореи, страны, единственная цель которой защитить себя, а не угрожать миру.

Или возьмите Олимпиаду. Запретив российским атлетам участвовать в Играх в Рио-де-Жанейро, Запад теперь запрещает им участвовать и в Играх в Пхеньчхане. Это голая политика, унижающая Россию пропаганда. Ничто не мешает России организовать свои собственные Олимпийские игры — Российские Олимпийские игры. И как же интересно было бы посмотреть, сколько западных стран осмелятся принять в них участие.

Просто позор, как мир смотрит на все это. Не могут же люди быть настолько глупы, чтобы не видеть, что попытка изображать Россию как вселенское зло — не что иное, как голая пропаганда. Ну разве не пропаганда рассказывать о российской военной угрозе, зная, что подлинная угроза миру исходит из США и их союзников по НАТО. Это — смертоносная пропаганда, провоцирование войны.

Но завершающий удар должны будут нанести главные щупальце спрута — обычные вооружения, конфликты и войны «по доверенности», которые расцвели пышным цветом за последние два десятилетия. Когда все остальные щупальца делают свою работу недостаточно эффективно, тогда в ход идет традиционная машина убийств, машина «смены режимов» через «цветные революции», «операции под чужим флагом», убийства, через вторжения наемников и НАТО, имплантированные гражданские войны — на Украине, в Сирии, Йемене, Афганистане, Ираке.

Это — массовые убийства, совершаемые Вашингтоном и его невидимыми кукловодами. Это — геноцид. Но почему-то этот геноцид почти никогда не упоминается, когда его осуществляют США. Интересно, почему? Если мы не проснемся, мы не выживем.

Автор: Питер Кёниг —

http://svpressa.ru/world/article/192106/